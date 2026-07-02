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Miguel Gómez respaldó la autonomía del Banco de la República y anunció reunión clave con su gerente

En entrevista con 6AM W y Julio Sánchez Cristo, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Ramírez, abordó los complejos económicos que asumirá a partir del 7 de agosto de 2026.

Gómez destacó la inflación, las tasas de interés, la reforma tributaria del Gobierno saliente y la relación que mantendrá con el nuevo gobierno con el Banco de la República, enfatizando la necesidad de respetar la independencia de la autoridad monetaria.

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