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02 jul 2026 Actualizado 13:19

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Miguel Gómez respaldó la autonomía del Banco de la República y anunció reunión clave con su gerente

“La inflación es como la fiebre”: Miguel Gómez Martínez defendió la autonomía del Banco de la República y analizó el impacto de las tasas de interés

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En entrevista con 6AM W y Julio Sánchez Cristo, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Ramírez, abordó los complejos económicos que asumirá a partir del 7 de agosto de 2026.

Gómez destacó la inflación, las tasas de interés, la reforma tributaria del Gobierno saliente y la relación que mantendrá con el nuevo gobierno con el Banco de la República, enfatizando la necesidad de respetar la independencia de la autoridad monetaria.

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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