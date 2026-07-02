🔴EN VIVO Autopista Sur bloqueada HOY 2 de julio en Bogotá: cierre estaciones de TransMilenio y más
Siga aquí el minuto a minuto de la movilidad en Bogotá tras los bloqueos generados en la Autopista Sur:
En la mañana de este miércoles 2 de julio de 2026 se presentan bloqueos en la Autopista Sur, a la altura de la carrera 62A, por temas de extorsión, situación que afecta la movilidad en el sur de Bogotá y la operación de TransMilenio.
Debido a las protestas, TransMilenio suspendió temporalmente el servicio entre la estación San Mateo y el Portal Sur. Los buses del sistema están realizando retornos en la estación General Santander, mientras se restablecen las condiciones de movilidad.
Como consecuencia de los bloqueos, permanecen cerradas temporalmente las estaciones Alquería, Venecia, Sevillana, Perdomo y Portal Sur, por lo que la empresa recomendó a los usuarios estar atentos a los canales oficiales para conocer la evolución de la operación.
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Las autoridades hacen seguimiento a la manifestación y trabajan para restablecer el paso vehicular y el servicio de transporte público en el menor tiempo posible.
Pico y placa Bogotá
El pico y placa para este jueves 2 de julio para vehículos con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5 . Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.
Autopista Sur bloqueada hoy: EN VIVO
7:39 A.M. | Son 11 las estaciones de Transmilenio cerradas debido a presuntas extorsiones a comerciantes de la Autopista Sur
6:58 A.M. | La operación de TransMilenio entre la estación San Mateo y el Portal Sur también se cancela
6:20 A.M. | Se presentan bloqueos en ambos sentidos de la autopista Sur con carrera 62A, en el sector Frigorífico.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...