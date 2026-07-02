🔴EN VIVO Autopista Sur bloqueada HOY 2 de julio en Bogotá: cierre estaciones de TransMilenio y más

En la mañana de este miércoles 2 de julio de 2026 se presentan bloqueos en la Autopista Sur, a la altura de la carrera 62A, por temas de extorsión, situación que afecta la movilidad en el sur de Bogotá y la operación de TransMilenio.

Debido a las protestas, TransMilenio suspendió temporalmente el servicio entre la estación San Mateo y el Portal Sur. Los buses del sistema están realizando retornos en la estación General Santander, mientras se restablecen las condiciones de movilidad.

Como consecuencia de los bloqueos, permanecen cerradas temporalmente las estaciones Alquería, Venecia, Sevillana, Perdomo y Portal Sur, por lo que la empresa recomendó a los usuarios estar atentos a los canales oficiales para conocer la evolución de la operación.

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Las autoridades hacen seguimiento a la manifestación y trabajan para restablecer el paso vehicular y el servicio de transporte público en el menor tiempo posible.

Pico y placa Bogotá

El pico y placa para este jueves 2 de julio para vehículos con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5 . Recuerde que la medida empieza a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m. Esta restricción también aplica para los taxis con placa terminada en 9 y 0.

Autopista Sur bloqueada hoy: EN VIVO