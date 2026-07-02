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02 jul 2026 Actualizado 14:18

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Autoridades en Bogotá capturaron a alias “Maracucho” cabecilla del Tren de Aragua

El alcalde Galán aseguró que las autoridades no van a descansar hasta que los criminales no estén en la cárcel.

Imagen de referencia. Hombre detenido con esposas: Getty Images.

Imagen de referencia. Hombre detenido con esposas: Getty Images. / Jub Rubjob

Imagen de referencia. Hombre detenido con esposas: Getty Images.
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El alcalde, Carlos Fernando Galán confirmó que en la madrugada de este jueves, 02 de julio, fue capturado en Bogotá alias “Maracucho”, cabecilla del Tren de Aragua , identificado como Néstor Luis Castro Méndez, alias “Grosote”.

De acuerdo con el mandatario, la captura se dio en el barrio Santa Fe de la localidad de Los Mártires donde el delincuente habría organizado a los habitantes del barrio en contra de la Policía y las autoridades para impedir que se hiciera efectiva su detención.

“Esta captura es un nuevo golpe contra el “Tren de Aragua” en Bogotá, y culmina una operación de identificación, búsqueda y estructuración de casos de multicrimen adelantada durante un año“, dijo Galán.

El hombre era el encargado de dirigir una red de venta de drogas, hurto, extorsión y asesinatos, entre otros crímenes. Su captura es el resultado de un operativo conjunto del GAULA nacional, SIPOL de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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