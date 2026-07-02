Hinchas suben a Monserrate para que la Selección Colombia gane partido contra Ghana

A través de redes sociales se hizo una convocatoria para combatir los rezos del brujo o chamán que hace un hincha de la Selección de Ghana contra la Selección Colombia.

Se convocó para que a las 6 de la mañana de este jueves 2 de julio las personas subieran el cerro de Monserrate con la camiseta de fútbol de la tricolor.

Cientos de personas ya estaban subiendo el sendero con sus amigos, familiares, hasta con sus mascotas con la fe de que ese acto sirva para el partido del viernes 3 de julio en la noche.

“La idea de la convocatoria surge con mis dos mejores amigos porque nos encanta el fútbol y dijimos, el brujo le hizo el trabajito a Harry Kane, pero a nuestro jugadores no”, aseguró Felipe, uno de los líderes de la convocatoria.

Colombia vs. Ghana

Este viernes a las 8:30 de la noche, hora en Colombia, se enfrentará Colombia con Ghana en el estadio Kansas City. Este partido determina la clasificación de uno de los dos equipos a los octavos de final del Mundial 2026.