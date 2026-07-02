El excantante británico Gary Glitter se enfrenta a nuevos cargos de abuso sexual contra un menor

El ex cantante y condenado por abuso sexual infantil, Gary Glitter, ha sido acusado de nuevos delitos sexuales que se remontan a 1978 y presuntamente involucran a una niña menor de 13 años.

La Policía Metropolitana anunció este jueves que Glitter, quien actualmente cumple una condena de 16 años de prisión tras ser declarado culpable en 2015 de intento de violación, relaciones sexuales ilícitas con una menor de 13 años y agresión sexual, recibió cuatro cargos adicionales.

Estos cargos se relacionan con una presunta víctima e incluyen un cargo por relaciones sexuales ilícitas con una menor de 13 años y tres cargos por agresión sexual contra una menor de 14 años.

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Los incidentes habrían ocurrido entre 1978 y 1981 en una vivienda del barrio londinense de Kensington.

Glitter, cuyo nombre de nacimiento es Paul Gadd, deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 5 de agosto.

La policía informó que las acusaciones se presentaron por primera vez en enero de 2025 y que Glitter fue interrogado en relación con la investigación en julio de 2025.

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Glitter se encuentra actualmente en prisión tras haber sido puesto en libertad condicional brevemente en febrero de 2023, tras cumplir la mitad de su condena de 16 años.

Al mes siguiente, regresó a prisión por violar su libertad condicional, y su solicitud de libertad condicional fue denegada en junio de 2025.

Glitter, conocido principalmente por las canciones de los años 70 “Rock and Roll” y “Do You Wanna Touch Me”, fue arrestado por primera vez en 1997 y condenado por posesión de pornografía infantil en 1999.