Ricardo Torres y su mariachi lanzan álbum con nueva propuesta musical “Mariachi Jazz”

Foto cortesía del comunicado de prensa de Ricardo Torres y su mariachi.

La agrupación colombiana Ricardo Torres y su mariachi está pasando por uno de sus momentos más importantes en su historia, ya que se encuentran a punto de sacar uno de sus proyectos más ambiciosos; estamos hablando del álbum ‘Mariachi Jazz’.

Una producción que cambia un poco el estándar del género, llevándolo a un territorio sonoro más sofisticado, contemporáneo y de proyección internacional.

Este proyecto está liderado por Ricardo Torres, director musical, arreglista y productor reconocido por su visión artística y su capacidad de innovación, el mismo que es el encargado de dirigir una imponente formación de nuestros talentos musicales.

Entre ellos, destacados cantantes, instrumentistas de alto nivel y solistas especializados.

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De acuerdo a lo compartido por la banda, este álbum propone una fusión magistral entre la tradición del mariachi y el lenguaje del jazz moderno.

Combinando armonías complejas, improvisación elegante, arreglos orquestales de gran formato y una interpretación vocal cargada de identidad y emoción.

Cada canción, según ellos, ha sido cuidadosamente construida con la finalidad de respetar el sonido de la raíz del mariachi, mientras que se proyecta hacia los nuevos escenarios musicales.

“Este disco nace del respeto absoluto por el mariachi y del deseo de llevarlo más lejos. Queríamos demostrar que el género puede dialogar con el jazz, crecer y evolucionar sin perder su esencia ni su fuerza emocional”, expresó Ricardo Torres.

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Este nuevo proyecto musical cuenta con la participación de 18 músicos y cantantes, lo que les permite transmitir toda la riqueza sonora que es poco habitual en el género, contando con secciones de metales contundentes, cuerdas llenas de carácter, bases rítmicas sólidas y voces que aportan narrativa, dramatismo y sensibilidad.

Así mismo, se cuenta con las puestas de los maestros Mario Baracaldo, Carlos Tabuada, Daniel Duarte y César Lindarte.

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Para todos los interesados, este trabajo discográfico ya se encuentra lanzado, y comienza a posicionarse como una referencia del mariachi contemporáneo, consolidando a este proyecto como el mariachi colombiano más destacado del momento, capaz de competir y dialogar con propuestas internacionales de alto nivel.

“Este álbum no solo es una producción musical: es una declaración artística. Un puente entre la tradición y la vanguardia que confirma que el mariachi colombiano está listo para ocupar un lugar protagónico en la escena global”, resaltó el equipo de prensa de la agrupación.

Aquí le compartiremos los enlaces para que pueda disfrutar de la nueva propuesta musical de Ricardo Torres y su mariachi:

ENLACE AL ÁLBUM: https://dinastiainc.lnk.to/JourneyintoJazz

VIDEOS EN YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=DJWFy8uPZoM

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