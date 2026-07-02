Shakira se consolida como la artista latina más escuchada del momento en el mundo con “Dai Dai”

La cantautora colombiana Shakira se ha consolidado como la artista latina más escuchada del momento a nivel mundial con su canción “Dai Dai”.

El sencillo es el tema más escuchado en Spotify a nivel global y lidera la lista global de Billboard de la semana del 30 de junio.

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“Dai Dai” fue lanzada el 15 de mayo como la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica.

En la canción se mencionan leyendas del fútbol como Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Mohamed Salah.

Su video oficial ya supera los 296 millones de visualizaciones y la canción los 500 millones de reproducciones globales en plataformas digitales.

Shakira superó recientemente los 99 millones de escuchas mensuales en Spotify, estableciendo un nuevo récord para cualquier artista femenina latina en la historia de la plataforma.

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Además, “Dai Dai” figura en las listas de éxitos de más de 56 países.

Shakira participará del espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el domingo 19 de julio junto a Madonna y BTS.