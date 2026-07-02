Inglaterra, Bélgica y USA clasifican con sufrimiento a octavos del Mundial: resumen de la jornada. (Photo by Steph Chambers - FIFA/FIFA via Getty Images) / Steph Chambers - FIFA

¡Siguen conociéndose más clasificados a los octavos de final del Mundial 2026! Este miércoles primero de julio, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos avanzaron de ronda en medio de sufrimiento. En los tres partidos se tuvo que esperar por el tanto decisivo a partir del minuto 80...

Inglaterra 2-1 Congo

La jornada comenzó con la agónica clasificación de Inglaterra a los octavos de final, luego de remontar un partido durísimo frente a la República Democrática del Congo por marcador 2-1 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Brian Cipenga silención a la afición británica recién transcurridos 7 minutos con un soberbio remate al palo de Pickford. Sorpresa total que duró más de una hora. La luz para los europeos llegó al 75′, cuando Harry Kane selló el empate de cabeza y el mismo goleador del Bayern, 11 minutos después, decretó el triunfo con un bombazo desde el borde del área. Doblete y tiquete a la siguiente fase.

Bélgica 3-2 Senegal

El milagro del día se produjo en el Lumen Field de Seattle, en donde Senegal rozó una victoria histórica, pero la mala suerte y Youri Tielemans le arruinaron la fiesta. Bélgica revivió en los últimos instantes del duelo y en tiempo extra se llevó el 3-2.

Habib Diarrá abrió la cuenta para los africanos al 24′, tras controlar un balón aéreo y fusilar a Courtois. Celebración que aumento sobre los 51′, cuando Ismaila Sarr sentenció el 0-2 parcial. Era toda una sorpresa. Pero no está muerto quien pelea. El recién ingresado Romelu Lukaku descontó al 86′ y tres minutos después Tielemans consiguió el empate.

Ya en tiempo de reposición, los belgas cambiaron la imagen y apretaron hasta más no poder, lo que los llevó hasta la épica remontada. Una clarísima infracción dentro del área fue sancionada como pena máxima por el juex central, tras revisarla en el VAR. Tielemans se hizo cargo y con remate seco selló su doblete y la clasificación.

Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina

El día concluyó con el apasionante triunfo 2-0 de Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El cuadro norteamericano jugó con uno menos por más de media hora, lo cual puso en vilo hasta el final su clasificación.

Folarin Balogun pasó del cielo al infierno en cuestión de minutos. Aunque le fue anulado un tanto y posteriormente abrió la cuenta al 45′ con disparo rasante, en la segunda parte se fue expulsado con roja directa, luego de que el juez central revisara la acción en el VAR. Con 10 hombres en cancha sufrió USA hasta que un tiro libre cobrado magistralmente por Malik Tilman le dio la tranquilidad y el tiquete a la siguiente ronda.