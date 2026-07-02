Cuántos edificios se cayeron en Venezuela y cuál fue la razón: Impacto normas antisísimicas del país

Aumentó el número de fallecidos por terremotos en Venezuela | EFE

El pasado 17 de julio, el terremoto que golpeó a Venezuela provocó una emergencia sin precedentes, dejando miles de personas afectadas y un elevado número de edificaciones destruidas o con daños severos.

Más allá de la tragedia humana, una de las preguntas que ha surgido es por qué colapsaron tantos edificios si el país cuenta con normas de construcción antisísmica.

Las autoridades continúan inspeccionando las zonas afectadas, mientras expertos en ingeniería estructural analizan si los daños obedecieron a la intensidad del sismo, al estado de las construcciones o al cumplimiento de la normativa vigente.

¿Cuántos edificios se cayeron en Venezuela?

De acuerdo con las cifras oficiales y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que 189 edificios colapsaron completamente, mientras que 585 presentaron daños estructurales de consideración, para un total de 774 edificaciones con afectaciones graves.

Además de estos inmuebles, las autoridades informaron que cerca de 2.500 infraestructuras, entre viviendas, hospitales, colegios, puentes y vías, registraron algún tipo de daño ocasionado por el movimiento telúrico.

No obstante, organismos internacionales que analizan imágenes satelitales han reportado cifras distintas. El programa europeo Copernicus identificó 434 edificios totalmente destruidos y más de 1.300 con daños visibles, especialmente en las localidades costeras de Catia la Mar y Caraballeda.

Estas diferencias responden a que las inspecciones aún avanzan y cada entidad utiliza metodologías distintas para contabilizar las afectaciones.

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¿Por qué colapsaron tantos edificios?

Los especialistas coinciden en que el terremoto, por sí solo, no explica todos los colapsos.

Entre los factores que habrían incrementado los daños aparecen la antigüedad de muchas edificaciones, el deterioro ocasionado por años de falta de mantenimiento, posibles incumplimientos durante la construcción y las características del terreno en varias zonas costeras, donde las ondas sísmicas tienden a amplificarse.

A esto se suma que numerosas edificaciones fueron construidas hace varias décadas, cuando los criterios de diseño estructural eran diferentes a los actuales.

¿Venezuela cuenta con normas antisísmicas?

Sí. Venezuela dispone desde hace varios años de reglamentos que establecen cómo deben diseñarse y construirse las edificaciones para soportar movimientos sísmicos.

Estas normas han sido actualizadas con base en nuevos estudios geológicos e ingenieriles y son comparables con las utilizadas en otros países de alta actividad sísmica.

¿Por qué algunos equipos de rescate no han ingresado a Venezuela?

Vanessa May, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, explicó que, tras una emergencia de esta magnitud, se activa el sistema internacional INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group), mediante el cual los equipos de búsqueda y rescate urbano certificados se registran y coordinan su movilización hacia el país afectado.

Según indicó, la labor de OCHA consiste en coordinar con las autoridades venezolanas para facilitar el ingreso de estos grupos especializados.

“Lo que se ha visto en las noticias son también ciudadanos que se han organizado o equipos de búsqueda que no son certificados y tienen un trámite diferente”, explicó.