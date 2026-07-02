Colpensiones desmiente versiones sobre el cierre de sus servicios y garantiza la atención a usuarios

Colombia

Ante distintas afirmaciones que circulan en redes sociales y en algunas declaraciones públicas sobre la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones y un supuesto cierre de sus servicios, la entidad aclaró a la opinión pública y a los pensionados y afiliados de todo el país que los 81 Puntos de Atención Colpensiones (PAC) continúan prestando servicio con normalidad, así como los servicios digitales y las líneas de atención telefónica permanecen habilitados, haciendo el llamado a que la ciudadanía verifique este tipo de información a través de sus canales oficiales.

A su vez, reiteró que no es cierto que se haya “apagado el sistema” para ocultar o manipular información, ya que lo que Colpensiones adelanta es un proceso de modernización tecnológica, planeado con más de nueve meses de anticipación y derivado de un proceso de licitación pública, con el propósito de fortalecer la seguridad, la integridad y la trazabilidad de la información de los afiliados, por lo que este proceso obedece a un cronograma técnico y no guarda relación alguna con el

calendario político del país.

La información y recursos de los colombianos están protegidos

Colpensiones aseguró que sus procesos son desarrollados bajo estrictos protocolos técnicos y de seguridad, así como bajo la vigilancia de las autoridades de control, por lo que la entidad rechaza cualquier insinuación sobre manipulación o pérdida de datos, ya que la totalidad de los actos de la entidad están sujetos al control permanente de los organismos competentes. Por otro lado, mencionaron que las mesadas pensionales están garantizadas y los trámites, incluida la ventana de traslado pensional que vence el 16 de julio, pueden gestionarse con normalidad.

Ante las inquietudes expresadas por distintos actores, la entidad tomó la decisión de aplazar la migración para no afectar la atención. El proceso se retomará el fin de semana del 4 y 5 de julio de 2026. La selección del operador se llevó a cabo mediante una licitación pública, bajo criterios de transparencia y cumplimiento de la normativa de contratación estatal. Asimismo, la evaluación de las propuestas se realizó con base en requisitos objetivos de experiencia y capacidades técnica, financiera y jurídica, por lo que la información del proceso es pública y puede consultarse en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).