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Lo que ocurre en Venezuela quedará en la historia de las desgracias: Gabriela Spanic tras terremotos

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La actriz venezolana Gabriela Spanic habló en 6AM W sobre la tragedia que vive Venezuela y envió un mensaje de solidaridad para las familias que se encuentran afectadas tras los dos terremotos del país vecino.

La artista aseguró que el país atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su historia y afirmó que comparte el sufrimiento de quienes han perdido familiares, viviendas y bienes a causa de la emergencia.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: