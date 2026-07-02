Cuánto vale sacar la visa EE. UU. por primera vez en Colombia: Valores actualizados 2026 y duración

Estos son los países a los que puede viajar con visa de menos de 6 meses de vigencia

A diario, múltiples colombianos llegan a la Embajada de Estados Unidos en Colombia para tramitar sus solicitudes de visas de extranjería ante las autoridades consulares estadounidenses, ya sea para turismo, negocios, trabajo o estudio.

Sin embargo, este proceso puede parecer complejo si no se conocen muy bien los formularios en línea, pagos en dólares, entrevistas consulares y tiempos que pueden sorprender a quien no se prepara con anticipación.

Siendo así, una de las mayores dudas que tienen muchos colombianos es cuánto cuesta sacar la visa por primera vez; por ello, aquí le compartiremos una guía sobre precios y documentos que debe tener para poderla expedir sin mayor dificultad.

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¿Cuánto vale sacar la visa EE. UU. por primera vez en Colombia?

Recuerde que uno de los primeros pasos del proceso es pagar la tarifa MRV (Machine Readable Visa fee), que es el costo de la solicitud consular. Esta tarifa es obligatoria, no reembolsable y debe pagarse antes de agendar la cita de entrevista.

A continuación encontrará los tipos de visa y sus respectivos costos en dólares estadounidenses.

Tipo de visa Tarifa MRV aproximada Estimación en pesos colombianos B1/B2 (turismo y negocios) USD $185 $ 622.580 (COP) F, M, J (estudiantes de intercambio) USD $185 $ 622.580 (COP) H, L, O, P, Q (trabajo con petición) USD 205 $ 689.886 (COP) K (prometidos/as) USD $265 $ 891.804 (COP) E (comercio e inversión) USD $315 $ 1.060.069 (COP)

Tenga en cuenta que el valor en pesos colombianos depende de la tasa de cambio que se maneje ese día en nuestro país, por lo que le recomendamos que use un convertidor de pesos a dólares. Y así podrá tener el monto exacto que deberá pagar.

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Así mismo, se le recomienda que esté muy al pendiente de las variaciones que tiene esta deuda para que pueda planificar su presupuesto de manera anticipada.

¿Cuánto se demora la visa de EE. UU. por primera vez en Colombia?

De acuerdo al portal web oficial de la embajada de los Estados Unidos en Colombia, estos son los tiempos actualizados que debe esperar una persona para tener la entrevista de visa, los mismos que varían dependiendo del tipo de visado solicitado.

Categoría de visa Tiempo de espera (días) B1/B2 398 F/M/J 20 Petición (H, L, O, P) 24 No residentes de Colombia o Venezuela (todas las categorías de visa) 634 Exención de entrevista 4

Estos datos cambian constantemente. La Embajada libera nuevos cupos todos los martes a las 9 a.m. para visas de turismo B1/B2, por lo que vale la pena ingresar al sistema con regularidad para revisar si hay disponibilidad más próxima.

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¿Cuáles son los requisitos para sacar la visa EE. UU. por primera vez en Colombia?

Este es el listado de los documentos generales que deben presentar los colombianos para poder sacar la visa; eso sí, tenga en cuenta que algunos requisitos pueden variar dependiendo del tipo de visado solicitado.

Pasaporte vigente: con al menos seis meses de validez más allá de la fecha de viaje prevista.

Formulario DS-160 completado: El número de confirmación del formulario es indispensable para agendar la cita.

completado: El número de confirmación del formulario es indispensable para agendar la cita. Recibo de pago de la tarifa MRV: comprobante del pago realizado a través del portal oficial.

comprobante del pago realizado a través del portal oficial. Foto reciente: que cumpla con los requisitos fotográficos del Departamento de Estado de EE. UU. (Fondo blanco, sin lentes, entre otros) .

. Confirmación de la cita consular: el comprobante de la cita agendada en la Embajada o el Consulado.

Documentos de solvencia económica: extractos bancarios, carta laboral o contrato de trabajo, declaración de renta o cualquier documento que demuestre que usted tiene recursos suficientes para costear el viaje.

Documentos que acrediten vínculos con Colombia: empleo estable, propiedades, familia, negocios. Estos son fundamentales para demostrar que tienes razones sólidas para regresar al país.

Documentos adicionales según el tipo de visa: carta de aceptación universitaria (F-1), oferta laboral (H-1B, L-1, O-1), carta de la empresa (L-1), entre otros.

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