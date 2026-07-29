Estados Unidos retomará financiación de 600 millones USD para la alianza de vacunas Gavi

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que su país volverá a sumarse a la atención y lucha de enfermedades tras el brote de ébola en República Democrática del Congo y Uganda. (Foto : Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

La senadora republicana Susan Collins dijo que Estados Unidos aportará 600 millones de dólares a la organización global de vacunas Gavi. Esto supone una restitución de fondos que llega después de que el gobierno del presidente Donald Trump los retirara al inicio de su mandato.

La organización se financia con fondos de donantes privados y gubernamentales para ayudar a países en desarrollo a adquirir vacunas contra enfermedades críticas a un precio más accesible.

“Es una buena noticia que, tras nuestras recientes gestiones, el Departamento de Estado se haya comprometido a desembolsar la totalidad de los 600 millones de dólares destinados a Gavi”, declaró Collins, presidenta de la comisión presupuestaria del Senado, en un comunicado.

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El año pasado, Estados Unidos retiró su apoyo. Su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un conocido escéptico de las vacunas, afirmó sin pruebas que existían preocupaciones sobre la seguridad de los biológicos.

A inicios de este año, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Washington “volvería a comprometerse” con Gavi.

“Estamos agradecidos con Estados Unidos por su intención de otorgar financiación a Gavi”, dijo a la agencia AFP un portavoz de Gavi.

Creada en el año 2000, la organización asegura que ayuda a vacunar más de la mitad de los niños en todo el mundo contra enfermedades infecciosas, entre ellas:

Covid-19.

Ébola.

Malaria.

Polio.

Cólera.

Tuberculosis.

Fiebre tifoidea.

Amarilla.

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El renovado compromiso de Estados Unidos llega cuando República Democrática del Congo sufre una nueva epidemia de ébola, causada por la cepa Bundibugyo para la cual no hay vacuna ni tratamiento.

Gavi anunció anteriormente que pondría a disposición hasta 50 millones de dólares para los esfuerzos de desarrollo de una vacuna contra esta cepa.