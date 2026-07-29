Subasta de carros, joyas y maquinaria de la DIAN: ¿Cómo participar? Precios desde $11 millones

La DIAN realizará una subasta pública virtual de vehículos, motocicletas, joyas, relojes, oro, plata, maquinaria industrial y otros bienes.

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Los bienes disponibles corresponden a mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono a favor de la Nación como resultado de las labores de control de la entidad. El catálogo permitirá identificar las características y condiciones de cada lote antes de presentar una oferta.

Fecha de la subasta:

Las ofertas se recibirán desde las 8:00 a. m. del lunes 27 hasta las 2:30 p. m. del viernes 31 de julio de 2026, a través de El Martillo del Banco Popular.

Consulte el catálogo antes de ofertar:

En la plataforma El Martillo se podrá consultar la ubicación, el número de lote, el precio base, las especificaciones y las condiciones generales y especiales de los bienes. La plataforma también indicará si existen jornadas de exhibición y los datos del lugar en el que pueden ser observados.

Los bienes se ofrecen en el estado en el que se encuentran. Por esta razón, es importante revisar las imágenes, la descripción y los documentos disponibles, así como asistir a la exhibición cuando esta se encuentre habilitada.

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¿Cómo participar?

Ingrese directamente a https://www.elmartillo.com.co/inicio y regístrese con su información de contacto. La plataforma validará el registro mediante preguntas de seguridad. Si ya tiene una cuenta, ingrese con su usuario y contraseña.

Verifique que cuenta con una cuenta corriente o de ahorros, de cualquier entidad bancaria del país, habilitada para efectuar pagos mediante PSE.

Revise el catálogo e identifique el lote de su interés. Consulte el precio base, la ubicación, las características, las condiciones de compra y la información de exhibición, cuando aplique.

Consulte el precio base, la ubicación, las características, las condiciones de compra y la información de exhibición, cuando aplique. Durante el periodo de la subasta, ingrese con su usuario y contraseña y seleccione la opción “Sala de subastas virtuales”.

Constituya el depósito virtual mediante el botón de pagos seguros en línea PSE, disponible en el menú “Mi Cuenta - Constituye tu depósito”. Una vez aprobado por la entidad bancaria, el depósito aparecerá en la opción “Consulte sus pagos PSE” y en la Sala de subastas virtuales.

Una vez aprobado por la entidad bancaria, el depósito aparecerá en la opción “Consulte sus pagos PSE” y en la Sala de subastas virtuales. Elija el lote por el que desea ofertar, seleccione el depósito que utilizará y presente su oferta. El sistema indicará el valor vigente, el margen mínimo de mejora y si su oferta se encuentra “Ganando” o “Perdiendo”.

Revise el cronómetro de cada lote hasta que finalice la recepción de ofertas. Si su oferta resulta adjudicada, recibirá el acta por correo electrónico y deberá pagar el saldo dentro de los cuatro días hábiles siguientes, de acuerdo con las condiciones establecidas. Posteriormente, la DIAN adelantará los trámites de compraventa, facturación y entrega.

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Qué ocurre con el depósito si no resulta adjudicatario:

El Martillo del Banco Popular devolverá el depósito a la misma cuenta desde la cual se efectuó el pago, de acuerdo con los tiempos y condiciones de la plataforma.

Evite fraudes:

Las cuentas oficiales de la DIAN se utilizan para divulgar y orientar sobre la jornada, pero no para ofrecer bienes, negociar lotes, recibir documentos ni solicitar pagos. Tenga en cuenta estas recomendaciones:

Verifique la convocatoria en https://www.dian.gov.co/ y en las cuentas oficiales enlazadas desde el portal.

Ingrese directamente a https://www.elmartillo.com.co/inicio para registrarse, consultar el catálogo y presentar ofertas.

No negocie por WhatsApp, llamadas telefónicas, mensajes privados o perfiles no oficiales.

No entregue contraseñas, códigos de seguridad ni información bancaria a terceros.

No consigne dinero en cuentas personales ni utilice enlaces de pago enviados por supuestos intermediarios.

Los intentos de fraude pueden reportarse a través del CAI Virtual de la Policía Nacional.

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