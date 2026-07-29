Vida útil del relleno sanitario de Pirgua es de 61 meses, responde Superservicios a veeduría

Tunja

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) respondió un derecho de petición presentado por una veeduría ciudadana de Tunja, sobre la operación del relleno sanitario de Pirgua, en Tunja, e informó que, de acuerdo con el más reciente reporte técnico entregado por el operador Urbaser, la vida útil proyectada del sitio de disposición final es de 61 meses.

La entidad precisó que la información corresponde al reporte realizado por Urbaser Tunja al Sistema Único de Información (SUI), con corte al 31 de diciembre de 2025 y radicado el 20 de febrero de 2026. Según el documento, el relleno sanitario cuenta con un volumen remanente de 1.138.511 metros cúbicos, equivalente a poco más de cinco años de operación.

En la respuesta oficial, Superservicios también informó que durante 2025 el relleno sanitario recibió, en promedio, cerca de 20.000 toneladas mensuales de residuos sólidos, provenientes de 132 municipios, principalmente de Boyacá y algunos municipios de Cundinamarca y Santander.

De acuerdo con la información reportada por Urbaser al Sistema Único de Información (SUI), los municipios que más residuos sólidos dispusieron en el relleno sanitario de Pirgua durante 2025 fueron Tunja, con 16.110,79 toneladas; Duitama, con 8.097,12 toneladas; Sogamoso, con 7.135,61 toneladas; Tuta, con 5.644,25 toneladas; Barbosa (Santander), con 2.091,34 toneladas; y Paipa, con 1.740,77 toneladas. También figuran entre los mayores generadores Villa de Leyva, con 1.270,70 toneladas; Chiquinquirá, con 840,35 toneladas; Garagoa, con 728,26 toneladas y Vélez (Santander), con 687,15 toneladas.

Frente a las inquietudes relacionadas con una eventual ampliación del relleno, la adquisición de predios por parte del operador, el manejo de residuos especiales y el cumplimiento de la licencia ambiental, la Superintendencia aclaró que esas competencias corresponden a la autoridad ambiental, en este caso Corpoboyacá, y no a la entidad de inspección y vigilancia de los servicios públicos.

Superservicios también indicó que, junto con Corpoboyacá, realiza seguimiento trimestral a la cantidad de residuos que ingresan al Parque Ambiental de Pirgua, evaluando variables como el número de usuarios atendidos, las toneladas dispuestas y la vida útil del relleno para monitorear su capacidad de operación.

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