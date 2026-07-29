¿Quién es Gabriela Muñoz? Joven señalada de presuntas influencias en Aerocivil por Angie Rodríguez

Las recientes declaraciones de la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, involucran a Gabriel Muñoz Olaya, una joven creadora de contenido y exfuncionaria de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Su nombre cobró relevancia luego de que Rodríguez la señalara públicamente de ejercer presuntas influencias en nombramientos de la Aerocivil.

Muñoz es estudiante de Derecho y creadora de contenido digital y activista política. En el pasado, fue designada como Auxiliar en Grado 0 en la Aeronáutica Civil mediante la Resolución No. 01224 del 30 de mayo de 2025, expedida por la Dirección General de dicha entidad.

Tras finalizar su paso en esta institución, la joven anunció públicamente su incorporación a una unidad de trabajo legislativo (UTL) en el Congreso de la República.

El origen de la controversia

La controversia que hoy rodea a Muñoz se originó a partir de las declaraciones de Rodríguez, quien afirmó que durante su paso por el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) advirtió al Gobierno sobre irregularidades en ciertas entidades estatales.

La exfuncionaria apuntó a Muñoz, asegurando que la joven habría ejercido una influencia en la Aerocivil. "No solamente es Juliana Guerrero; es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil", aseveró la funcionaria. Al ser interrogada sobre el rol específico que habría cumplido Muñoz, Rodríguez se limitó a responder: “Es el mismo modus operandi”.

Según Rodríguez, Muñoz también habría participado en reuniones de alto nivel, a pesar de que su cargo formal era únicamente el de Auxiliar I de la entidad.

La defensa de Muñoz

La creadora de contenido emitió en las últimas horas un pronunciamiento a través de sus redes sociales para defender su honra y trayectoria. Calificó las afirmaciones de Rodríguez como “falsas”, destinadas a desacreditarla con “la mentira, la estigmatización y la violencia basada en género”.

En su declaración, insistió: “quien tenga pruebas de algún hecho ilícito, que las presente ante las autoridades competentes; quien no las tenga, deberá responder por las consecuencias jurídicas de difundir falsedades”.

Muñoz confirmó que ya inició acciones legales por los delitos de injuria, calumnia y las demás conductas que la ley determine.

“No me intimidarán. Mi voz seguirá alzándose con la misma firmeza en defensa de la democracia, los derechos humanos y la verdad“, aseveró.

El presidente Gustavo Petro salió en defensa de la exfuncionaria de la Aerocivil y anunció que denunciará penalmente a Rodríguez por calumnia.

El mandatario calificó las acusaciones de corrupción hechas por la exfuncionaria del DAPRE como un ataque “calumnioso”, enfatizando que se produjeron a solo 10 días de que acabe su Gobierno.

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