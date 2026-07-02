Contraloría de Boyacá moderniza el control fiscal con inteligencia artificial en su centenario

Tunja

En el marco de la conmemoración de sus 100 años de existencia, la Contraloría General de Boyacá presentó una estrategia de modernización tecnológica que incorpora inteligencia artificial, analítica de datos y herramientas digitales para fortalecer el control fiscal y facilitar la participación ciudadana.

Durante el lanzamiento, el contralor departamental, Carlos Andrés Aranda, aseguró que el propósito es acercar la entidad a los ciudadanos y hacer más eficiente la vigilancia de los recursos públicos en los 123 municipios del departamento.

“Son 100 años cuidando lo público, haciendo respetar el patrimonio y los recursos de todos los boyacenses. Hoy damos un paso importante hacia la modernización del control fiscal”, afirmó.

Uno de los principales anuncios fue la puesta en funcionamiento de “Miriam”, un asistente virtual desarrollado por la propia Contraloría con el apoyo de la Facultad de Diseño e Interacción de la Universidad Santo Tomás.

El chatbot, disponible a través de WhatsApp y desde el portal web de la entidad, orientará a los ciudadanos para presentar denuncias, peticiones y consultas relacionadas con el control fiscal.

Según explicó Aranda, la herramienta busca evitar errores en la radicación de solicitudes, agilizar los trámites y facilitar el acceso de la comunidad a los servicios de la entidad.

“Muchas veces las denuncias se presentan por canales equivocados y eso retrasa los procesos. Este asistente guiará al ciudadano para que su solicitud llegue al lugar correcto de manera mucho más rápida", explicó.

Otra de las innovaciones corresponde a la implementación de tableros de control con tecnología Power BI, que permitirán analizar grandes volúmenes de información y priorizar las auditorías con base en criterios técnicos y objetivos.

El contralor señaló que la intención es disminuir la discrecionalidad en la selección de las entidades que serán auditadas.

“Queremos que las decisiones se fundamenten en datos. Si una entidad presenta reiterados hallazgos o mayores riesgos, el sistema permitirá identificarla y priorizar su vigilancia", indicó.

La Contraloría de Boyacá ejerce control sobre 292 sujetos de vigilancia, entre alcaldías, entidades descentralizadas y otros organismos que administran recursos públicos.

Como parte de la estrategia de innovación, la entidad también anunció la producción de una serie de podcast en alianza con la Universidad de Boyacá, orientados a divulgar temas relacionados con el control fiscal y la administración pública.

Adicionalmente, se trabaja en la publicación de un libro que recopilará la historia institucional de la Contraloría General de Boyacá durante su primer siglo de funcionamiento.

Con estas iniciativas, la entidad busca consolidar un modelo de vigilancia más cercano a los ciudadanos, apoyado en la tecnología y enfocado en fortalecer la transparencia y la protección del patrimonio público del departamento.