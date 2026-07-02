Ventas por más de $360.000.000 en la Feria del Oriente Colombiano en Duitama

Con la visita de más de 23.000 personas, la participación de 181 expositores provenientes de diferentes regionales del país y una agenda que durante cuatro días integró negocios, cultura, turismo, gastronomía, deporte y entretenimiento, la XV Feria del Oriente Colombiano cerró con un balance altamente positivo, consolidándose como una de las vitrinas empresariales y comerciales más importantes de Boyacá y del Oriente Colombiano.

Durante la feria, los visitantes recorrieron los pabellones comerciales y conocieron la oferta de empresas pertenecientes a sectores como agroindustria, vehículos, gastronomía, artesanías, moda, confección, servicios, cosmética y bienestar, turismo, construcción e innovación.

Los resultados comerciales evidenciaron el impacto económico del evento. El sector de vehículos lideró las ventas con $1.236.600.000, seguidos por los sectores de agroindustria, oferta gastronómica y demás actividades económicas, que en conjunto registraron ventas cercanas a $360.000.000. Estas cifras reflejan la confianza de empresarios y consumidores en la Feria del Oriente Colombiano, como una plataforma que dinamiza la economía regional.