Abelardo De La Espriella celebró rescate de mujer en Pereira tras siete horas de búsqueda

El presidente Abelardo De La Espriella y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, celebraron el rescate en Pereira de Daniela Andrea Largo Sánchez, de 30 años, quien fue encontrada con vida después de siete horas de búsqueda.

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Rodrigo Lara aseguró que Daniela Andrea Largo Sánchez fue encontrada con vida bajo los escombros de un hotel que colapsó, gracias al trabajo del equipo de Bomberos.

“La detectaron en horas de la tarde y, en horas de la noche, los bomberos lograron encontrarla con vida. De inmediato, fue trasladada a un hospital de Pereira, donde permanece en recuperación.”

A su vez, De La Espriella informó que hay más de 40 personas desaparecidas en la ciudad y afirmó que continúan trabajando junto con los equipos de rescate y caninos para lograr encontrarlas con vida.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó la labor de los Bomberos de Bogotá, quienes hicieron parte del rescate de Daniela Largo Sánchez, de 32 años, quien permanecía bajo los desastres.