De la Espriella y ‘Fico’ Gutiérrez se reunieron: hablaron de seguridad, salud e infraestructura
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reunió con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Hablaron sobre seguridad, salud e infraestructura.
“Hemos hablado de temas de seguridad, de obras como el metro de la 80 y de recuperar la salud”, dijo Gutiérrez.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...