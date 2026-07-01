De la Espriella y ‘Fico’ Gutiérrez se reunieron: hablaron de seguridad, salud e infraestructura

Abelardo de la Espriella y Federico Gutiérrez. Foto: Captura de video

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reunió con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Hablaron sobre seguridad, salud e infraestructura.

“Hemos hablado de temas de seguridad, de obras como el metro de la 80 y de recuperar la salud”, dijo Gutiérrez.

Noticia en desarrollo…

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: