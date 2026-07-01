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02 jul 2026 Actualizado 00:28

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Política

De la Espriella y ‘Fico’ Gutiérrez se reunieron: hablaron de seguridad, salud e infraestructura

Abelardo de la Espriella y Federico Gutiérrez. Foto: Captura de video

Abelardo de la Espriella y Federico Gutiérrez. Foto: Captura de video

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reunió con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Hablaron sobre seguridad, salud e infraestructura.

“Hemos hablado de temas de seguridad, de obras como el metro de la 80 y de recuperar la salud”, dijo Gutiérrez.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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