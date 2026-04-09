Condenados a 60 años de prisión los responsables del asesinato de un niño de 6 años en Medellín

Medellín

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Medellín conoció que este crimen fue una retalación contra la madre del menor, debido a que la mujer puso en conocimiento de la comunidad un hurto del que fue víctima.

La persona responsable de dicho delito era cercana a Cristian Camilo Serna Arboleda y Leider Yesid Oyola Santero, quienes en retalación por la denuncia pública de la madre del menor, decidieron llevarse al niño.

Asimismo, un juez penal de conocimiento los condenó a 60 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y tortura.

Esta condena es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

Más información Capturan a alias “Toco”, cabecilla del GDO Robledo en Medellín

Los hoy condenados, fueron vistos en compañía de otros hombres con el menor de seis años vivo. Luego de 11 días el cuerpo del menor fue hallado en una zona boscosa de la Comuna 8, atado de pies y manos, y con evidentes signos de violencia como quemaduras y golpes en el tórax.