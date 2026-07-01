Familiares en Venezuela no renuncian a buscar a sus seres queridos

Ocho días después de que dos terremotos impactaran a Venezuela, las personas se siguen aferrando a la esperanza de poder encontrar a sus seres queridos con vida.

En unos terrenos improvisados instalaron unas carpas y sin importar el sol o la lluvia, prefieren estar en la zona de desastre con el único propósito de buscar a sus seres queridos. Aún guardan la esperanza de encontrarlos con vida.

Con palas, picas e incluso con sus propias manos, tratan de remover los escombros en busca de familiares y amigos de quienes aún no hay noticias.

Algunas personas que están en estos refugios perdieron hasta nueve integrantes de su familia y a este punto de la emergencia, si no están con vida, quieren recuperar sus cuerpos y poderlos enterrar y tener una tumba que visitar.

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En los micrófonos de Caracol Radio algunas personas relataron esa lucha y esa carrera entre la vida y la muerte.

“Fue algo horrible que nunca había vivido. Sobreviví porque yo agarré a mis niños cuando empezó a temblar y nos metimos en una columna.”

“Los que están aquí, tú los ves ahí serios, comiendo, pero tienes a sus familiares enterrados. Es como un dolor que todavía no lo han procesado”.

“La verdad, muchos sobrevivientes fueron porque estaban fuera de las torres, pero las torres se cayeron totalmente y muchas personas quedaron enterradas, entre ellas mis sobrinas, y a eso es que seguimos quitando los escombros porque han sacado a mucha gente con vida y pues, yo guardo la esperanza de que estén ahí o si es la voluntad de Dios, poderle dar sepultura a sus cuerpos”.

En La Guaira, una de las zonas más afectadas, la gente relata que los edificios que colapsaron era como si la tierra se los estuviera comiendo.

Aunque hay unos 30 refugios, algunas personas no quieren salir de los puntos más críticos, porque siguen buscando a sus seres queridos.

Venezuela se prepara para ingresar maquinaria pesada para sacar los escombros y poder evaluar cómo será el proceso de reconstrucción y un plan de acción integral para atender a los damnificados.