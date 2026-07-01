Estados Unidos no renovará el acuerdo comercial con Canadá y México

"Hoy finalmente estamos terminando la pesadilla del TLCAN", dijo Trump en la Casa Blanca al rubricar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual considera "un triunfo histórico". Foto: Getty Images( Thot )

Estados Unidos rechazó renovar el tratado comercial T-MEC con México y Canadá en su “formato actual” y aseguró que el acuerdo continuará vigente a la espera de resolver sus deficiencias o se produzca su terminación.

Luego de adelantar una propuesta de revisión y renovación anual del pacto, Washington dijo al concluir una reunión con sus contrapartes que seguirá colaborando con los dos países y anunció una tercera ronda de negociaciones bilaterales con México para el 20 de julio.

“Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual. En consecuencia, el T-MEC no se renueva”, indicó un comunicado de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.

Revisión conjunta del T-MEC

El T-MEC establece que, en el sexto aniversario de su entrada en vigor, los tres socios deben realizar una revisión conjunta de su funcionamiento y definir si desean extenderlo por otros 16 años.

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Por este motivo mantuvieron hoy una reunión virtual en la que finalmente Estados Unidos rechazó su renovación, como preveían México y Canadá.

La revisión llegó en un momento de renovada tensión comercial entre Canadá y Estados Unidos, después de que Trump impusiera desde febrero aranceles a importaciones canadienses.

El T-MEC no se acaba de inmediato

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, confirmó que dado que Estados Unidos no está dispuesto (por ahora) a extender por otros 16 años la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los tres socios entrarán en el mecanismo de revisiones anuales previsto en el acuerdo.

Marcelo Ebrard. Foto: Jaime Nogales/Jam Media/Getty Images. / Jaime Nogales Ampliar Marcelo Ebrard. Foto: Jaime Nogales/Jam Media/Getty Images. / Jaime Nogales Cerrar

En un video difundido en redes sociales tras una reunión virtual con representantes de los tres países, Ebrard aseguró que la decisión estadounidense no implica la salida de Washington del tratado ni afecta su vigencia actual, que se mantiene hasta 2036.

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“Entonces, lo que nos ha dicho hoy el embajador (Jamieson) Greer es que Estados Unidos no está en la posición de extender los 16 años, por lo tanto nos vamos a ir por el carril de la revisión anual por los próximos 10 años que es la vigencia acordada en el contrato”, afirmó.

Ebrard descartó que exista una intención de alguno de los tres países de abandonar el tratado.

“La primera es si se quiere un país retirar del tratado o varios, de los países que lo formamos, tenemos que informar seis meses antes. (...) Ese no es el caso, me lo han preguntado desde ayer. Eso no ha ocurrido ni estimamos por la información que tenemos hasta este momento que vaya a ocurrir”, sostuvo.

Próxima reunión y efectos cercanos

Ebrard anunció que el próximo 20 de julio se celebrará en Ciudad de México una nueva reunión con funcionarios estadounidenses para iniciar la revisión formal del acuerdo y discutir los temas pendientes entre ambos países.

El funcionario insistió en que la decisión anunciada no tendrá efectos inmediatos sobre el comercio regional: “Van a seguir funcionando el tratado, como está previsto hoy. No habría ninguna modificación”.

El T-MEC sustituyó en 2020 al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y regula una de las regiones comerciales más importantes del mundo.

La posición expresada por Washington supone el primer indicio formal de que la Administración de Donald Trump prefiere mantener abierto el proceso de revisión antes que comprometerse desde ahora a una extensión automática del acuerdo por otros 16 años.