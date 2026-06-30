Choque entre bus y camión cisterna dejó tres muertos en la Troncal de Oriente en Algarrobo,Magdalena

Tres personas perdieron la vida y otras ocho resultaron heridas en un grave accidente de tránsito registrado en la madrugada de hoy, sobre la Troncal de Oriente, en el corregimiento de Loma del Bálsamo, jurisdicción de Algaborro, Magdalena.

En el siniestro se vieron involucrados un bus de transporte intermunicipal, de placas STR-882, y un camión cisterna tipo doble troque, de placas VCQ-527, matriculado en Cúcuta.

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De acuerdo con la información preliminar, una vaca habría invadido la vía, situación que desencadenó la colisión entre ambos vehículos. El fuerte impacto dejó un saldo inicial de tres personas fallecidas; los dos conductores y un pasajero del bus, cuyas identidades no han sido confirmadas.

Los heridos fueron evacuados y posteriormente trasladados a puestos de salud en el sector de Bosconia, Cesar, donde el personal médico en turno los atendió y permanece bajo estricta supervisión.

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Magdalena atendieron la emergencia y realizaron la inspección técnica de los cuerpos, mientras un equipo especializado adelanta las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias que rodearon este trágico accidente.