Asocolflores advierte riesgo de nuevos aranceles para exportaciones colombianas a EE. UU.

La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) manifestó su preocupación ante la propuesta del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de imponer un arancel adicional del 12,5% a 54 países, incluyendo a Colombia.

Esta medida surge en el marco de una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de ese país, la cual busca determinar si las naciones cuentan con mecanismos legales suficientes para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

El sector floricultor es el más expuesto, representando el 33% de las exportaciones que podrían verse afectadas por este incremento. Actualmente, un 27% de las exportaciones nacionales ya enfrenta un arancel del 10%, el cual escalaría al 12,5% si la medida se concreta. Además de las flores —que destinan el 80% de su producción al mercado estadounidense—, otros productos estratégicos están en riesgo, tales como:

Café soluble.

Tilapia fresca.

Aguacate procesado.

Azúcar.

Laura Valdivieso, presidenta ejecutiva de Asocolflores, señaló que esta situación va más allá de los impuestos: “Es una discusión sobre la competitividad de Colombia, la defensa de nuestros sectores exportadores y la protección de cientos de miles de empleos”.

El gremio aclaró que la investigación del USTR no cuestiona las prácticas laborales internas de Colombia, las cuales son reconocidas internacionalmente, sino la falta de instrumentos legales para prohibir que el país reciba importaciones asociadas a trabajo forzoso de otras naciones.

Calendario y estrategia diplomática El sector privado ya ha iniciado gestiones en Washington ante el Congreso y el USTR para presentar argumentos técnicos que eviten el alza arancelaria. Los hitos clave del proceso son:

6 de julio: Fecha límite para presentar comentarios escritos.

7 al 9 de julio: Realización de audiencias públicas.

Julio a septiembre: Periodo en el que se espera la decisión final.

Asocolflores hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para coordinar una respuesta técnica y diplomática que proteja la estabilidad de las regiones y la reputación de Colombia como socio confiable en su principal mercado internacional