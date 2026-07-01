Rescatan a cinco perros que estaban en condiciones críticas en Dosquebradas

Dosquebradas

Tras una denuncia a través de redes sociales, Scott, Risas, Negro, Pecas y Manchas fueron rescatados por la Policía Nacional, en desarrollo de las acciones del grupo de Carabineros y Protección Ambiental. Los animales fueron encontrados en condiciones extremas de desnutrición, habitando en un espacio deplorable y sin acceso a agua potable ni alimento.

El rescate se llevó a cabo en el barrio Guaduales del municipio de Dosquebradas, donde el presunto responsable por maltrato y abandono animal fue capturado por las autoridades. Ahora deberá responder por el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal, en cumplimiento a la ley 2455 de 2025, más conocida como la Ley Ángel.

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“A través de información de la comunidad, en Dosquebradas y en coordinación con la alcaldía, llegamos a rescatar cinco caninos. La persona en este momento está siendo procesada por el delito de maltrato animal. Invitamos a cuidar nuestras mascotas de compañía, a protegerlas y darles el resguardo de los hogares que es lo que ellos necesitan”, indicó el coronel Oscar Ochoa, comandante Policía Metropolitana de Pereira.

Por su parte, la Protectora del municipio de Dosquebradas quedó a cargo de los perros para iniciar su proceso de recuperación y, posteriormente, darlos en adopción a una familia que les brinde amor y los ciudadanos que necesitan.

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Durante este año se han registrado, en promedio, más de cuatro llamadas diarias por posibles casos de maltrato animal y se ha logrado el rescate de 60 seres sintientes. Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a seguir denunciando y protegiendo a quienes no tienen voz.