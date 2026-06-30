Autoridades investigan hallazgo de un cuerpo dentro de una bolsa en zona rural de Dosquebradas

Pereira

El caso fue conocido luego de que ciudadanos alertaran a la Policía Nacional sobre la presencia de una bolsa que, al parecer, contenía un cuerpo sin vida. Tras recibir el reporte, uniformados de la Policía Metropolitana de Pereira se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación.

Una vez confirmada la información, los policías acordonaron el área y activaron los protocolos establecidos para este tipo de casos, con el fin de preservar la escena mientras se adelantaban las primeras diligencias judiciales.

Las labores de inspección quedaron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió los análisis para determinar la identidad de la víctima y establecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.

Las autoridades informaron que, por el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las posibles causas de la muerte, ya que estos aspectos continúan siendo materia de investigación.

La institución indicó que la información oficial será actualizada conforme avancen las actuaciones judiciales y los resultados de las investigaciones.

Le interesa: Risaralda frena la expansión del Clan del Golfo

Finalmente, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que cuente con información que pueda contribuir al esclarecimiento de este caso la suministre a través de los canales institucionales, garantizando absoluta reserva.