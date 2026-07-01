“Veo un conflicto de intereses”: abogado sobre millonarios ingresos de Trump por negocios cripto

Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ingresos superiores a los mil millones de dólares vinculados a proyectos de criptomonedas durante el último año, según su informe financiero anual presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental.

Lo curioso del tema es que no se trata de proyectos cripto 100% aparte del jefe de Estado, sino de negocios más bien con vínculos cercanos a él. Lo anterior porque de acuerdo con el documento oficial, divulgado por medios locales, parte de esos ingresos proviene de iniciativas como World Liberty Financial, vinculada a su entorno familiar, así como de operaciones relacionadas con el token digital ‘$TRUMP’, que habrían generado cientos de millones de dólares en ingresos.

Por este motivo, Richard Painter, principal abogado de ética de la Casa Blanca durante la administración del presidente George W. Bush, entre 2005 y 2007, analizó la coyuntura en los micrófonos de 6AM W.

“Nunca ha habido un presidente con estas finanzas tan complejas y enormes como Trump, desde la Guerra Civil, allí sí se presentó este conflicto de interés, pero después de eso no había un mandatario que tuviera un conflicto de interés entre sus finanzas y sus funciones oficiales”, explicó.

La comparativo de éxitos en las diferentes ramas de negocios empresariales de Trump: ¿Ahora hay conflicto de intereses?

Painter explicó, en resumen, que Trump ahora está ampliando sus negocios a campos que se pueden ver impactados por las decisiones que él, como presidente, toma, por lo que habría un conflicto de interés.

“El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, antes de ser mandatario, por supuesto que era un hombre de negocios muy exitoso, pero en el ámbito de los bienes raíces, entonces era exitoso con los casinos, con los hoteles, con los campos de golf, con los condominios, y tenía un imperio montado en este sector”, contó.

Pero, según dice, lo que pasa ahora es que “en el primer periodo de su presidencia, su imperio presentó este conflicto de interés con sus deberes oficiales y ahora, en este segundo periodo, Donald Trump está haciendo mucho dinero en otras industrias y sectores, vemos que está ampliando sus negocios a las redes sociales, ha mostrado interés en la fusión nuclear, y son negocios que se pueden impactar por las decisiones que él toma en la Presidencia. Entonces, por eso veo un conflicto de interés”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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