¿Qué pasó con el vuelo de Avianca entre París y Bogotá que tuvo que desviarse a Madrid?

En las últimas horas un vuelo de Avianca que cubría la ruta París–Bogotá tuvo que desviarse este miércoles luego de que la tripulación reportara una novedad cuando la aeronave sobrevolaba el océano Atlántico, cerca de las islas Azores.

La situación se presentó en el vuelo AV055, operado por un Boeing 787 Dreamliner con matrícula N792AV.

Inicialmente se conoció que la aeronave había cambiado su rumbo hacia Europa, generando preocupación entre los pasajeros y usuarios que seguían el trayecto en plataformas de monitoreo aéreo.

Posteriormente se confirmó que el avión se desvió de manera preventiva y aterrizó sin contratiempos en Madrid, España.

“Avianca informa que el vuelo AV55, que cubría la ruta París–Bogotá, se desvió al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como medida preventiva, tras registrarse una indicación técnica y de conformidad con los procedimientos establecidos por la compañía. La aeronave aterrizó a las 16:02, hora de Madrid, sin novedad", indicó la Aerolínea Avianca.

Por su parte, según la información preliminar entregada por la Aeronáutica Civil, durante el vuelo se presentó una alerta técnica en el motor izquierdo, situación que fue controlada por la tripulación siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

Debido a que la aeronave tuvo que continuar el trayecto a una altitud inferior a la prevista, el consumo de combustible aumentó, lo que hacía inviable completar la travesía transatlántica hasta Bogotá. Por esta razón, se tomó la decisión de dirigirse a Madrid para realizar una inspección técnica de la aeronave.

Avianca dispuso una aeronave y una tripulación de respaldo en la capital española para garantizar que los pasajeros puedan continuar su viaje hacia Bogotá una vez culminen los procedimientos operativos correspondientes.

El vuelo AV55 cubre regularmente la ruta entre el Aeropuerto Charles de Gaulle de París y el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, con una duración cercana a las 11 horas.