“No hay derrotados”: nuevo contralor, Jorge Laverde, responde por alianza de partidos para elegirlo

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El nuevo contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de su elección en el Congreso de la República, donde se unieron desde el Pacto Histórico, hasta el Centro Democrático, ¿una nueva derrota para el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

“Con mi llegada no hay derrotados. Hice mi trabajo visitando a los congresistas y las bancadas. Apenas fui elegido me dirigí ante el presidente a presentarme y ponerme a disposición como nuevo contralor. No ha habido acuerdos”, aclaró.

Y agregó: “Ayer, aproximadamente, obtuvimos 270 sufragios que nos dan la validez, la garantía y la independencia de demostrarle a los colombianos que trabajaremos con igualdad de condiciones y para proteger el erario”.

De otro lado, dio un parte de tranquilidad a los colombianos de que su gestión como contralor general será independiente, sin persecuciones y con austeridad para “proteger el erario”.

También defendió el mecanismo mediante el cual fue elegido, ante los cuestionamientos por ser elegido del Congreso, y recordó que la Constitución establece que el contralor es escogido de esa forma.

“El modelo constitucional colombiano establece cómo es el método de elección entre Cámara y Senado de la República, y se vota en Congreso pleno”, señaló.

¿Qué habló en su reunión con Abelardo de la Espriella?

“Apenas fui elegido, me dirigí hacia donde el señor presidente de la República a presentarme y a ponerme a disposición como el nuevo contralor general de la República”, explicó.

Frente a las versiones sobre un supuesto acuerdo entre sectores políticos para respaldar su candidatura, fue enfático: “Aquí no ha habido ningún acuerdo”.

Los hilos que lo conectan con Mario Castaño

Uno de los cuestionamientos que ha rodeado su elección tiene que ver con su presunta relación con Mario Castaño, condenado por el caso de corrupción conocido como ‘Las Marionetas’.

Laverde negó cualquier vínculo con el exsenador: “Hoy quiero darle claridad al país que yo no tenía ninguna relación absoluta con Mario Castaño (...) yo no estoy en ninguna investigación”.

Escuche la entrevista completa aquí: