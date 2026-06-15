Esta semana se esperan avances en investigación por crimen de periodista Cristian Herrera

Cúcuta

Mañana se espera que en el Palacio de Justicia, se reanuden las audiencias concentradas dentro de la investigación que se sigue por el asesinato del periodista Cristian Herrera.

Durante este fin de semana un juez de control de garantías ordenó medidas de aseguramiento para las tres personas implicadas como presuntos partícipes materiales del homicidio del periodista Cristian Herrera.

John Duque Andrade “Alias Demonio”, es según la policía metropolitana de Cúcuta el sicario que atentó contra la integridad del comunicador social.

Angelica Vesga Arenas y Wilmer Alexander Portillo fueron los encargados de realizar el seguimiento al periodista días previos a su asesinato.

Hoy se cumplen diez días de la muerte del periodista judicial y las autoridades siguen las investigaciones para establecer quien sería el autor intelectual de este hecho que ha generado alertas y nuevamente riesgos periodismo en el país.