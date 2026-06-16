A Bogotá se traslada investigación por muerte de Cristian Herrera

Norte de Santander

Desde hoy se produce el traslado de la investigación que se sigue por el homicidio del periodista Cristian Herrera a la capital del país.

Caracol Radio conoció que un grupo de fiscales y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI, asumieran la labor para tratar de establecer los móviles del crimen.

Durante el fin de semana una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas a los tres partícipes en el asesinato del comunicador social.

John Sebastián Duque Andrade, el presunto sicario, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González, la pareja responsable de hacer seguimientos al periodista Cristian Hernando Herrera, días antes del ataque contra su integridad.

Los procesados no aceptaron los cargos y una juez de control de garantías de Cúcuta les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, al tiempo que avaló la incautación de un taxi, cuatro motocicletas y tres celulares.