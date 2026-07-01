La temporada de calor puede afectar la salud de los niños, advierten especialistas

La salud de los niños se puede afectar por las olas de calor. Cortesía: Hospital San Vicente Fundación

Medellín

El incremento de las temperaturas por el cambio climático y fenómenos como el de El Niño están generando riesgos para la salud infantil, especialmente en países que son tropicales y más durante los periodos vacacionales, cuando se incrementan las actividades al aire libre de los menores.

Cifras de UNICEF

Los datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, indican que en el mundo más de 559 millones de niños están expuestos a olas de calor, cada vez más frecuentes.

Las altas temperaturas pueden provocar deshidratación, agotamiento, insolación y golpes de calor, especialmente en los niños.

Esta entidad advirtió que el cambio climático incrementa la intensidad y duración de las temporadas de sequía y altas temperaturas, por encima de los promedios habituales en distintas regiones.

Recomendaciones médicas

El Hospital Infantil San Vicente Fundación hizo algunas recomendaciones para cuidar la salud de los niños.

En el llamado a las comunidades educativas, cuidadores y padres de familia, se pide extremar las medidas de prevención y reconocer oportunamente los signos de alarma relacionados con la exposición al calor.

Para evitar las afectaciones de salud, es necesaria la hidratación frecuente, el uso adecuado de protector solar y la reducción de la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad.

Lina Galvis Gómez, líder de Pediatría del Hospital Infantil San Vicente Fundación, explicó que “las altas temperaturas pueden tener un impacto importante en la salud de los niños porque su organismo aún no tiene la misma capacidad que un adulto para regular el calor. Por eso, durante esta temporada es fundamental que padres y cuidadores estén atentos a señales tempranas como sed intensa, sequedad en la boca, irritabilidad, llanto sin lágrimas o sudoración excesiva, ya que pueden ser los primeros signos de deshidratación o agotamiento por calor”.

Hay otras recomendaciones, como reducir la exposición al calor; usar protector solar, que puede emplearse a partir de los seis meses de edad; vestir a los menores con prendas ligeras, cómodas y de colores claros que favorezcan la ventilación; utilizar gorras, sombreros o prendas con protección solar que ayuden a proteger la piel y disminuir la exposición directa al sol durante los momentos de mayor intensidad de la radiación.

También los bebés, lactantes y niños pequeños requieren especial atención durante los periodos de altas temperaturas, debido a que sus mecanismos de regulación térmica aún se encuentran en desarrollo.

Para los menores que practican deportes o realizan actividades recreativas al aire libre, deben contar con periodos de descanso en lugares frescos o con sombra, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar, con el fin de reducir el riesgo de agotamiento o golpe de calor.

No confundir con otras enfermedades

Una de las mayores dificultades que tienen los padres de familia es que, en algunos casos, los síntomas relacionados con el calor pueden confundirse con otras enfermedades frecuentes en la infancia, como infecciones virales o cuadros gastrointestinales.

Por estos excesos de calor generan náuseas, vómitos, malestar general e incluso fiebre.

La líder de pediatría de ese centro asistencial indicó que “la mayoría de las complicaciones se pueden prevenir con medidas sencillas como una hidratación frecuente, evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor temperatura y garantizar espacios frescos para el descanso. La prevención y la vigilancia oportuna siguen siendo las mejores herramientas para proteger la salud de los niños”.

Señales de alerta

Los especialistas indican que hay algunas señales de alarma que deben obligar a una consulta inmediata, como una temperatura corporal superior a los 40 grados centígrados, alteraciones del estado de conciencia, confusión, mareos persistentes o vómitos continuos que impidan una adecuada hidratación.

Lina Galvis Gómez, líder de Pediatría del Hospital Infantil San Vicente Fundación, agregó que “es importante que las familias sepan identificar cuándo una situación relacionada con el calor deja de ser un malestar pasajero y se convierte en una emergencia médica. Si un niño presenta piel caliente, roja y seca, fiebre muy alta, confusión, mareos o vómitos persistentes, se debe buscar atención médica de inmediato, ya que estos síntomas pueden indicar un golpe de calor. Cuando no se atiende oportunamente, esta condición puede provocar deshidratación severa, alteraciones neurológicas e incluso compromiso de órganos vitales”.

Los especialistas insisten en reconocer oportunamente los signos de alarma y actuar de manera temprana ante cualquier síntoma asociado a la exposición al calor; puede evitar complicaciones.

Concluyó la líder de pediatría que “la mejor forma de prevenir estos eventos es evitar la exposición al sol durante las horas de mayor radiación, promover descansos frecuentes en lugares frescos o con sombra e insistir en una adecuada hidratación antes, durante y después de las actividades al aire libre. Son medidas sencillas que pueden marcar una diferencia importante en la protección de la salud infantil”.