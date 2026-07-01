Supersalud denuncia que desde la FLA se les impidió la reanudación de auditoría

Medellín, Antioquia

La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) habría impedido que la Superintendencia Nacional de Salud reanudara la auditoría que tenía prevista. La Supersalud, a través de un comunicado informó que no pudo continuar la diligencia que se tenía prevista, luego de que representantes de la FLA, según ellos, no permitieran avanzar con las actuaciones de inspección, vigilancia y control.

Según lo señalado en el comunicado, “Esto ocurrió pese a que el Ministerio de Salud y Protección Social ya había rechazado la recusación presentada por la FLA”.

Según la entidad, la auditoría estaba suspendida y se buscaba que esta fuera retomada en las instalaciones de la empresa ubica en la ciudad de Medellín. “Sin embargo, los representantes de la FLA bloquearon el desarrollo de la visita, lo que obligó a la Superintendencia a dejar constancia formal de la interrupción”.

Estas acciones de control de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud forman parte del Plan Anual de Auditorías 2026, que contempla realizar 417 auditorías a EPS, hospitales, gestores farmacéuticos y otros actores del sistema de salud. Esta cifra representa un aumento del 66 % respecto a las auditorías ejecutadas en 2025.

Por último, indicaron que el objetivo de estas acciones es fortalecer la inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los vigilados y proteger el derecho fundamental a la salud.