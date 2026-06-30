Federico Gutiérrez presenta recusación contra Daniel Quintero y su delegado en la Supersalud

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, presentó formalmente una recusación acumulada contra el superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, y contra el Superintendente delegado (e), Juan David Duque García.

El objetivo principal de esta acción, indica el mandatario de la capital de Antioquia, es que ambos funcionarios se aparten de manera inmediata de la auditoría integral ordenada a la Alcaldía de Medellín y de cualquier otra actuación de inspección, vigilancia, control o sancionatoria relacionada con el Distrito.

Se considera por parte del Distrito, que existe una falta de imparcialidad objetiva debido a la estrecha relación política, ideológica y pública que tienen los recusados con el actual Gobierno Nacional.

“Ya presentamos una recusación porque no tienen la idoneidad ni las garantías de imparcialidad que la ciudad merece. Además, hemos solicitado el acompañamiento de la Personería y de la Procuraduría para garantizar total transparencia”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Según lo manifestado por Gutiérrez Zulueaga, en caso de que los superintendentes no acepten la recusación, se pide que el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez no tramite el incidente de recusación (según el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011), por su vínculo directo con los funcionarios recusados.

En lugar de eso, se solicita remitir el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que designe un funcionario Ad Hoc que garantice imparcialidad y transparencia en el proceso.