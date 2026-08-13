Bomberos de Rionegro lograron extinguir un incendio que amenazó ocho casas

Antioquia

Este miércoles se registraron nuevos incendios en Medellín, Itagüí en el Valle de Aburrá y Rionegro en el Oriente de Antioquia que exigieron a los organismos de socorro durante varias horas y movimiento de unidades bomberiles. Varias hectáreas de cobertura vegetal.

Uno de los incendios que mayor riesgo para la población generó fue el del municipio de Rionegro en la parte alta de Barro Blanco, sector Masora. La conflagración se inició a las 11 de la mañana y siete horas después logró ser controlada, pero afectó aproximadamente dos hectáreas de cobertura vegetal y bosque nativo. 18 bomberos en total participaron en esta acción.

“Viendo la magnitud del incendio, es necesario desplazar dos máquinas más de extinción al lugar, dos vehículos de intervención rápida con más equipos para apoyar en este incendio. Gracias a la oportuna reacción también de nuestras unidades, pudimos salvaguardar 8 viviendas que estaban cerca al incendio de esta cobertura vegetal”, reportó el Sargento Ubaldo Alcaraz, subcomandante de Bomberos de Rionegro.

En Itagüí, exactamente en la vereda El Ajizal, sector La Guaca, con cuatro tripulaciones, apoyo de la Cruz Roja y Gestión del Riesgo, atendieron otro incendio de cobertura vegetal que consumió 1.5 hectáreas. Los vientos estaban afectando la intervención de los socorristas.

En Medellín siguen activos tres focos de incendios; el reciente es en el cerro Pan de Azúcar, en el oriente de la ciudad. El otro es en la parte alta del corregimiento de Boquerón, además de Altavista.

Otros incendios

La Fuerza Aeroespacial Colombiana está apoyando la extensión de dos incendios en el Oriente y Occidente del departamento. Uno es el de Santafé de Antioquia y el de la vereda La Peña en Abejorral, que ya ajustan varios días.