EPM crea un nuevo Centro de Servicios Globales en Medellín para optimizar procesos

Medellín

El Grupo EPM radicó el registro mercantil de su nuevo Centro de Servicios Globales (GBS), una empresa subsidiaria que operará en Medellín a partir del cuarto trimestre de 2026. La filial centralizará, estandarizará y automatizará las tareas de soporte administrativo, financiero y de talento humano para EPM y sus filiales en Colombia.

La empresa proyecta un ahorro recurrente del 30 % en los costos anuales de los procesos de soporte. La implementación del nuevo modelo operativo no generará interrupciones ni afectaciones en la prestación de los servicios públicos domiciliarios a los usuarios del grupo empresarial.

Alcance operativo y generación de empleo

En su etapa inicial, el centro asumirá 15 procesos centralizados, incluyendo la gestión de nómina, selección de personal y evaluación de desempeño. John Maya Salazar, gerente general de EPM, señaló que la iniciativa se evaluaba desde 2013 y busca optimizar la asignación de recursos de la entidad.

La sede del GBS estará en el Centro Operativo La Aurora, en el sector de San Benito, en donde se intervendrá el entorno urbano. La operación contempla la vinculación de 400 profesionales en áreas como inteligencia artificial, desarrollo de software y ciencia de datos durante su primer año.

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Garantías laborales e impacto financiero

Los trabajadores vinculados a la Subgerencia de Servicios Globales serán reubicados en otras dependencias de EPM. La administración confirmó que las transferencias se realizarán de manera gradual, conservando las condiciones contractuales y convencionales vigentes de cada empleado.

Las eficiencias operativas del centro de servicios apuntan a mejorar los resultados financieros del grupo, lo que se traducirá en un incremento en los recursos transferidos al Distrito de Medellín para la financiación de proyectos de desarrollo local.