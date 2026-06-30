Debate por video de líder de la JUCO: Marín negó llamado a la violencia y anunció acciones legales
Viviana Marín, secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (JUCO), y Carol Borda, representante electa, hablan sobre polémico video de “hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella”
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