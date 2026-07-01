CAR intensifica acciones para enfrentar el posible regreso del fenómeno de El Niño en Boyacá

Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, está recorriendo los municipios para definir acciones para mitigar la llegada del Fenómeno del Niño / Foto: Prensa Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Chiquinquirá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) avanza en la ejecución de un plan de prevención para reducir los impactos que podría generar el Fenómeno del Niño en varios municipios de la provincia de Occidente de Boyacá, donde existe una alta probabilidad de que las condiciones de sequía se intensifiquen durante los próximos meses.

El director regional de la CAR en Chiquinquirá, Yiber González, explicó que desde el inicio del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 la entidad viene implementando estrategias para fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades frente al desabastecimiento de agua y al riesgo de incendios forestales.

Según el funcionario, municipios como Buenavista, San Miguel de Sema, Caldas, Ráquira, Chiquinquirá y Saboyá hacen parte de las zonas priorizadas, debido a que históricamente han sido vulnerables durante las temporadas de sequía. Además, señaló que los pronósticos indican una probabilidad cercana al 90 % de que el Fenómeno del Niño se consolide hacia el mes de septiembre.

Entre las acciones desarrolladas por la CAR se encuentran la construcción de bancos de agua municipales, la implementación de unidades productivas sostenibles con reservorios de almacenamiento en más de 350 predios rurales y la entrega de cerca de 600 tanques para la cosecha de aguas lluvias, con el propósito de garantizar el abastecimiento en épocas de escasez.

La corporación también ha impulsado acuerdos de conservación con acueductos comunitarios para proteger las microcuencas que abastecen los sistemas de suministro de agua y fortalecer el manejo sostenible del recurso hídrico.

De manera paralela, la CAR adelanta reuniones con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para revisar la disponibilidad de recursos, actualizar los planes de contingencia y promover estrategias de ahorro y uso eficiente del agua, así como la identificación de fugas en las redes de distribución.

Otro de los frentes de trabajo está enfocado en la prevención de incendios forestales. Para ello, la autoridad ambiental desarrolla campañas pedagógicas en medios de comunicación y redes sociales, recordando a la ciudadanía que las quemas a cielo abierto están prohibidas y promoviendo la identificación oportuna de árboles que puedan representar riesgo por su cercanía a redes eléctricas.

Finalmente, Yiber González aseguró que la estrategia contempla un trabajo articulado con las administraciones municipales, la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo y los acueductos locales, con el objetivo de minimizar las afectaciones que pueda generar el fenómeno climático y fortalecer la preparación de las comunidades frente a la temporada seca.