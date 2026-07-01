¿En qué se invertirán los $110.000 millones del superávit de Tunja? Concejo avanza en su estudio

Tunja

El Concejo de Tunja avanza en el estudio del Proyecto de Acuerdo mediante el cual la Administración Municipal busca incorporar cerca de 110.000 millones de pesos correspondientes al superávit de la vigencia 2025 al presupuesto del presente año.

Según explicó el concejal Román Quintero Corredor, de ese monto, 57.000 millones de pesos corresponden a recursos de libre destinación, mientras que 53.000 millones tienen destinación específica, provenientes de diferentes fuentes del presupuesto municipal.

“Se proyecta incorporar alrededor de 110.000 millones de pesos de la vigencia 2025, con unos recursos de libre destinación de alrededor de 57.000 millones y 53.000 millones de destinación específica”, explicó el cabildante.

Quintero indicó que los recursos provienen, entre otros, del Sistema General de Participaciones, estampillas, alumbrado público y diferentes sobretasas administradas por el municipio.

Las dependencias que recibirían mayores recursos son Ecovivienda, las secretarías de Educación, Cultura, Gobierno, Mujer y Medio Ambiente, además del IRDET.

Entre las inversiones contempladas se encuentran el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la gestión del riesgo, proyectos ambientales, programas dirigidos al adulto mayor, bienestar animal y el pago de compromisos financieros del municipio.

El concejal señaló que durante las discusiones en comisión los secretarios de despacho han expuesto las necesidades de cada dependencia.

En el caso de la Secretaría de Cultura, parte de los recursos se destinarían a la realización del Aguinaldo Boyacense, la Noche de los Museos y la carpeta de estímulos para artistas.

En materia deportiva se busca fortalecer las escuelas de formación y apoyar las actividades programadas para el segundo semestre.

También se contemplan inversiones en seguridad, con la adquisición de cámaras de vigilancia, equipos para la Policía Nacional y el fortalecimiento de la movilidad de los uniformados.

Asimismo, el proyecto incluye recursos para programas de primera infancia, algunos de ellos afectados tras la suspensión de convenios que venían ejecutándose con la Fundación Éxito, además de inversiones en innovación educativa, nuevas tecnologías y capacitación del personal administrativo.

Durante la discusión del proyecto, varios concejales solicitaron a la Secretaría de Educación ampliar la información sobre los resultados esperados de algunas inversiones, especialmente en programas relacionados con capacitación docente, innovación educativa, salud mental y estrategias para mejorar la permanencia escolar.