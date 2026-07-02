Polémica por la nueva Plaza de Mercado del Norte y reubicación de los comerciantes

La socialización de la nueva Plaza de Mercado del Norte estuvo liderada por el secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos de la Alcaldía de Tunja, Juan Carlos Pérez / Foto: Caracol Radio.

Tunja

La construcción de la nueva Plaza de Mercado del Norte de Tunja sigue generando posiciones encontradas entre la Administración Municipal y los comerciantes. Mientras la Alcaldía sostiene que el proyecto, con una inversión cercana a los $30.000 millones, mejorará las condiciones de los 169 vendedores beneficiarios, varios comerciantes aseguran que el proceso se ha adelantado sin suficiente concertación.

El secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos, Juan Carlos Pérez, afirmó que la prioridad es garantizar una transición ordenada hacia la nueva infraestructura.

“Queremos hacer un proceso de transición tranquila, concertada con los comerciantes, porque nuestra principal intención es mejorar sus condiciones", señaló.

El funcionario explicó que los comerciantes serán reubicados temporalmente en un lote contiguo al Club del Comercio y aseguró que durante ese periodo no deberán asumir costos por arriendo, servicios públicos ni aprovechamiento del espacio público.

“Si llega a surtir algún retraso en las obras, será la Administración quien suplirá los costos de la reubicación durante todo el periodo de transición“, dijo el secretario.

Sin embargo, los comerciantes expresaron su inconformidad tras la socialización del proyecto. José Muñoz, uno de los vendedores de la plaza, aseguró que conocieron los detalles de la iniciativa cuando el proceso de adjudicación ya estaba próximo.

“Este proyecto viene desde hace algún tiempo y hasta ahora nos vienen a socializar cuando nos dicen que falta una semana para adjudicarlo", expresó Muñoz.

Además, cuestionó el plazo de siete meses anunciado para la construcción de la nueva plaza y las condiciones del lugar donde serían trasladados.

“Eso es irrealizable. Aquí quieren hacernos creer que en siete meses van a construir una plaza para más de 200 comerciantes“, aseveró.

Muñoz también advirtió que varios comerciantes acudirán a mecanismos jurídicos para frenar el proceso mientras se aclaran sus inquietudes.

“Vamos a presentar tutelas, derechos de petición y acciones de grupo, porque sentimos que todo lo están haciendo a la carrera.”

Mientras la Alcaldía insiste en que el proyecto cuenta con respaldo técnico y financiero y que busca ofrecer una infraestructura más moderna y digna, los comerciantes mantienen sus reparos y piden que se priorice la remodelación de la plaza existente antes que la construcción de una nueva.