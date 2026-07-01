Suben tarifas de los peajes Andes, Fusca y Unisabana desde el 1 de julio: así quedaron los precios

A partir de este miércoles 1 de julio de 2026 comenzó a regir un nuevo incremento progresivo en las tarifas de los peajes Andes, Fusca y Unisabana, ubicados en el corredor de Accesos Norte a Bogotá. La medida hace parte del esquema definido por el Gobierno nacional para normalizar la estructura tarifaria de estos peajes y financiar las obras del proyecto Accesos Norte Fase II.

El ajuste se aplica en cumplimiento de la Resolución 20253040016965 del 7 de mayo de 2025, expedida por el Ministerio de Transporte, que estableció un aumento gradual hasta julio de 2027 para disminuir el impacto económico sobre los usuarios, el sector transportador y las comunidades.

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Así quedaron las tarifas de los peajes

Con el incremento que entró en vigencia este 1 de julio, las tarifas quedaron así:

Categoría I: pasó de $15.200 a $16.100 .

pasó de $15.200 a . Categoría II: pasó de $26.400 a $27.800 .

pasó de $26.400 a . Categoría III: pasó de $17.500 a $18.700 .

pasó de $17.500 a . Categoría IV: pasó de $37.100 a $38.100 .

pasó de $37.100 a . Categoría V: pasó de $54.500 a $55.500 .

pasó de $54.500 a . Categoría VI: pasó de $68.900 a $69.900 .

pasó de $68.900 a . Categoría VII: pasó de $75.900 a $76.900.

Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el incremento que inicialmente debía aplicarse en una sola oportunidad se implementará de forma gradual hasta julio de 2027.

“Se implementará con el propósito de reducir las afectaciones económicas sobre los usuarios, las comunidades, los gremios y el sector transportador”, explicó Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la ANI.

¿Por qué aumentan las tarifas?

La estrategia busca distribuir de manera progresiva los incrementos contractuales previstos para el proyecto, evitando un alza significativa en un solo momento y permitiendo una transición tarifaria más equilibrada.

De acuerdo con la ANI, la medida también busca mantener la sostenibilidad financiera de la concesión sin afectar de manera abrupta a quienes utilizan diariamente este corredor vial.

¿En qué se invertirán los recursos?

Los recursos recaudados con este incremento tendrán una destinación específica: financiar las obras del proyecto Accesos Norte Fase II.

Entre las principales obras se encuentran la ampliación de la Autopista Norte, la construcción de la segunda calzada de la carrera Séptima y la construcción de la Perimetral de Sopó.

Los arreglos buscan aumentar la capacidad del corredor, mejorar la movilidad entre Bogotá y los municipios de la Sabana Centro y Norte, fortalecer la seguridad vial y reducir los tiempos de desplazamiento para miles de conductores que transitan diariamente por esta vía.