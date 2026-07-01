Recuperan Templete al libertador en el Parque de los Periodistas en Bogotá

Después de varios años sin recibir limpieza, el Templete al libertador, uno de los bienes muebles más emblemáticos del patrimonio cultural de Bogotá vuelve a brillar tras las labores de conservación lideradas por el Instituto de Patrimonio Cultural y por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

“Esta intervención demuestra que la conservación del patrimonio exige conocimiento técnico, rigor y trabajo articulado. Recuperar las cualidades materiales y la lectura arquitectónica del Templete al libertador nos permite preservar una obra excepcional de la arquitectura en piedra del país y fortalecer el vínculo de la ciudadanía con su memoria e historia”, dijo Diego Parra, director del IDPC.

¿Cómo fue el proceso de recuperación del monumento?

En total, 13 personas participaron en la intervención, entre integrantes de la BAM y personal especializado del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Debido a la altura del monumento, fue necesario emplear una canasta elevadora. “El proceso comenzó con una evaluación detallada del estado de conservación del bien mueble y continuó con la limpieza de la cúpula mediante agua a baja presión y la aplicación controlada de biocida, lo que permitió eliminar el biodeterioro acumulado por años, compuesto principalmente por líquenes, microorganismos y depósitos orgánicos adheridos a la superficie”.

La intervención también incluyó acciones de limpieza y conservación en la zona inferior del monumento. Allí se realizó la recolección de residuos, la eliminación de grafitis presentes en el pedestal donde reposa la escultura de Simón Bolívar, el lavado de superficies con jabón neutro y agua a baja presión, así como la limpieza general de los elementos pétreos que conforman la estructura. Luego, los equipos especializados avanzaron en la atención de la escultura en bronce de Simón Bolívar, la cual es una copia de la escultura originalmente diseñada por Desprey para este templete, y que actualmente se encuentra en la ciudad de Tunja.

Debido a que el monumento combina materiales pétreos con elementos de bronce, cada procedimiento requirió tratamientos específicos y estrictos protocolos de conservación. En el caso de la escultura de Bolívar “se aplicó un recubrimiento de cera microcristalina utilizado en conservación patrimonial para proteger la superficie del bronce frente a factores de deterioro. Las labores también incluyeron la limpieza de otras áreas del bien mueble y el mantenimiento de la puerta de madera del templete”.

Sobre el monumento

Está ubicado en el Parque de los Periodistas y según el Instituto es considerado una de las obras monumentales más importantes del siglo XIX en Colombia.

El Templete al libertador fue diseñado por el arquitecto italiano Pietro Cantini inspirado en el templo de Vesta de Roma. Construido entre 1883 y 1886 para conmemorar el centenario del natalicio de Simón Bolívar.