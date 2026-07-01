Alcalde de Cali, Alejandro Eder, solicita la renuncia protocolaria a todo su gabinete

Cali, Valle del Cauca

A un año y medio de culminar su mandato, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, solicitó la renuncia protocolaria a todos los integrantes de su gabinete con el objetivo de fortalecer los resultados de su gobierno.

Lea también: Club Noel y Hospital San Juan de Dios, en riesgo de reducir servicios por crisis financiera

Durante su administración, el mandatario ha realizado varios cambios en cargos estratégicos. Solo en 2024 fueron removidos siete funcionarios de sus cargos y en lo corrido de 2026, hizo cambios en las secretarías de Seguridad y Movilidad, dos de las dependencias con mayor impacto en la administración municipal.

La renuncia protocolaria no implica la salida automática de los funcionarios, sino que le permitirá al alcalde definir qué integrantes continuarán en sus cargos y cuáles serán reemplazados para afrontar los principales retos de la ciudad durante el último año de gobierno.

Le interesa: Con honores despiden en Buenaventura a patrullero asesinado en emboscada en Calima, Valle

Se espera que en los próximas horas la Alcaldía dé a conocer las decisiones sobre la conformación del nuevo gabinete.