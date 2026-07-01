Con honores despiden en Buenaventura a patrullero asesinado en emboscada en Calima, Valle

Con honores y en una ceremonia encabezada por la Policía Nacional fue sepultado en Buenaventura el patrullero John Sebastián Castro Delgado, de 28 años, quien fue asesinado durante la emboscada contra el puesto de Policía del corregimiento El Muro, en el municipio de Calima-El Darién, Valle del Cauca, ocurrida el pasado 24 de junio.

El uniformado, oriundo de Buenaventura y residente de la comuna 12 del distrito, llevaba seis años y nueve meses de servicio en la institución, donde era reconocido por su compromiso y vocación de servicio.

Durante las honras fúnebres, familiares, amigos, compañeros de la Policía y miembros de la comunidad acompañaron el recorrido para darle el último adiós al patrullero.

La comandante de la Policía Valle, la general Sandra Liliana Rodríguez, expresó un mensaje de solidaridad a la familia del uniformado.

“En nombre de los más de 186 mil hombres y mujeres que hacemos parte de esta institución, les extendemos un saludo de solidaridad y respeto en este momento de profundo dolor. Hace seis años y nueve meses nuestro agente policial ingresó a la institución lleno de ilusiones, sueños y metas, con el firme propósito de servir a los colombianos”, manifestó la oficial.

En el mismo ataque también fue asesinado el subintendente Luis Gerardo Goyeneche Rodríguez, mientras que otros dos policías resultaron heridos.

De acuerdo con la información de las autoridades, la acción armada habría sido perpetrada por integrantes de la Columna Móvil Wilson González, perteneciente al Frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, organización ilegal con presencia en esta zona del Valle del Cauca e integrada al Bloque Occidental Jacobo Arenas, señalado de estar bajo el mando de alias Iván Mordisco.