Investigan si disputa por microtráfico estaría detrás del asesinato de dos jóvenes en Tuluá, Valle

Dos jóvenes fueron asesinados a tiros en las últimas horas en zona urbana del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Las autoridades investigan si el doble homicidio estaría relacionado con una disputa por el control del microtráfico en esa localidad.

El ataque ocurrió en el barrio Entre Ríos, donde las víctimas se movilizaban en una motocicleta cuando fueron interceptadas por hombres armados que también se desplazaban en moto y les dispararon en repetidas ocasiones.

En el lugar murió Esteban Millán César, mientras que Juan David Velasco fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

La Policía informó que desplegó todas sus capacidades investigativas para esclarecer el crimen y, en coordinación con la Fiscalía, adelanta la recolección de elementos materiales probatorios que permitan identificar y capturar a los responsables.

De manera preliminar, una de las hipótesis apunta a que el doble homicidio podría estar relacionado con un ajuste de cuentas derivado de disputas por el control del tráfico local de estupefacientes, especialmente de la droga sintética conocida como Tussi (2CB). Sin embargo, esta versión continúa siendo materia de investigación y no ha sido confirmada por las autoridades.

Según la información conocida hasta el momento, Esteban Millán registraba una anotación judicial por el delito de receptación en 2026, mientras que Juan David Velasco tenía un antecedente por violencia intrafamiliar correspondiente a 2021.