Capturado joven que transportaba más de una tonelada de marihuana en camioneta robada en el Valle

Un joven de 20 años fue capturado por la Policía Nacional cuando transportaba más de una tonelada de marihuana en una camioneta por las vías del norte del Valle del Cauca.

El procedimiento se llevó a cabo en la calle 9 con carrera 9 del barrio Las Olivas, en el municipio de Versalles, donde uniformados interceptaron el vehículo y, durante la inspección, encontraron 301 paquetes que contenían el estupefaciente.

De acuerdo con la Policía del Valle, la droga tenía un peso aproximado de 1.067 kilogramos de marihuana. Además, las verificaciones realizadas permitieron establecer que la camioneta presentaba reporte por hurto, por lo que también fue recuperada por las autoridades.

“El peso aproximado es de 1.067 kilos de marihuana. Asimismo, las verificaciones realizadas permitieron establecer que el automotor presentaba reporte por hurto, por lo que además también fue recuperado por las autoridades”, informó la Policía Valle.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La comandante de la Policía Valle, la general Sandra Liliana Rodríguez, indicó que tanto la sustancia incautada como el vehículo recuperado quedaron bajo custodia de las autoridades para el desarrollo del proceso judicial.

Según cifras entregadas por la Policía Valle, en lo corrido del año han sido incautadas más de 31 toneladas de sustancias estupefacientes en el departamento y se han capturado más de 1.000 personas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, de las cuales 992 fueron sorprendidas en flagrancia.