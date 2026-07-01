Club Noel y Hospital San Juan de Dios, en riesgo de reducir servicios por crisis financiera

Cali, Valle del Cauca

Dos de los hospitales más importantes de Cali se suman a la creciente lista de centros asistenciales que atraviesan una grave crisis financiera por la falta de pago de los servicios prestados, una situación que ya amenaza la continuidad de algunos servicios de salud.

Se trata del Hospital Infantil Club Noel, que, según explicó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, ya no puede soportar la carga administrativa derivada de las EPS Asmet Salud y SOS, que no le han girado recursos durante los últimos seis meses, poniendo en riesgo la operación de la institución.

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La funcionaria también alertó sobre el panorama del Hospital San Juan de Dios, que completa dos meses sin recibir recursos. Además, expresó su preocupación por la situación laboral de los trabajadores, quienes enfrentan atrasos en el pago de sus salarios y una creciente deuda laboral.

La secretaria advirtió que la situación ya compromete el funcionamiento de ambas instituciones, que podrían verse obligadas a cerrar algunos servicios para mantenerse operando en medio de la crisis financiera.

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Lesmes insistió en que esta es una crisis que afecta tanto a la red pública como a la privada, genera barreras en el acceso a los servicios de salud y ya está teniendo consecuencias en la atención de los pacientes.