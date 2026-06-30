Atacan con explosivos una mina en San Faustino, Norte de Santander
Las autoridades investigan los móviles de este hecho violento.
Norte de Santander.
Hombres armados irrumpieron en la mina Escomil, ubicada en la vereda Santa Cecilia, jurisdicción del municipio de San Faustino, donde intimidaron a los trabajadores que se encontraban cumpliendo el primer turno de labores, detonaron artefactos explosivos e incineraron maquinaria amarilla.
De acuerdo con las autoridades, los responsables ingresaron al complejo minero, obligaron a los trabajadores a retirarse del lugar y posteriormente activaron explosivos dentro de las instalaciones.
Además, prendieron fuego a varias máquinas utilizadas en la operación de la mina, ocasionando daños materiales.
Hasta el momento, las autoridades no han atribuido el ataque a un grupo armado en particular.
Entre las hipótesis que son objeto de investigación se encuentra un posible caso de extorsión.
Personal de la Fuerza Pública y de los organismos correspondientes adelanta las inspecciones en el lugar para establecer las circunstancias del ataque, cuantificar los daños e identificar a los responsables.