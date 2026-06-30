Rector de la UNAD: “La academia no puede ser neutra” ante la polarización del país

En medio del debate sobre la polarización que vive Colombia, el rector de la UNAD, Jaime Alberto Leal, aseguró que las universidades no pueden mantenerse al margen de los problemas que enfrenta el país y deben asumir un papel activo en la transformación social.

“La academia tiene que ser una catalizadora de lo malo para transformarlo en bueno. La academia no puede ser neutra. No puede quedarse mirando simplemente los muros que rodean su institución. La educación tiene que llegar donde está la gente y donde están los problemas”, afirmó durante el lanzamiento de la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Social.

El rector sostuvo que el nuevo programa académico responde a los desafíos que enfrenta el país en materia de derechos humanos, al considerar que su vulneración continúa siendo una realidad para distintas comunidades.

“Los derechos humanos siempre serán un desafío para Colombia. Formar profesionales en los territorios garantizará un talento humano cualificado para defender esos derechos y fortalecer las investigaciones que hoy hacen falta”, señaló.

Durante la conferencia magistral del evento, el magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, afirmó que el orden público solo puede garantizarse cuando se protegen los derechos humanos y se hace efectiva la dignidad de las personas.

Ibáñez explicó que el Estado de Derecho y el Estado Social y Democrático de Derecho deben complementarse para garantizar derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la seguridad social. Además, aseguró que las políticas públicas deben construirse desde la inclusión y responder a la diversidad social, económica, étnica y de género del país.

El magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez junto a el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) Jaime Alberto Leal. Foto: UNAD. Ampliar El magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez junto a el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) Jaime Alberto Leal. Foto: UNAD. Cerrar

La Maestría en Derechos Humanos y Justicia Social fue presentada este lunes por la UNAD como parte de su oferta de posgrados, en un contexto en el que el debate sobre la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la construcción de paz continúa ocupando un lugar central en la agenda nacional.